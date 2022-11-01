Медведев "взорвался" ядерными угрозами в случае победы Украины

Бывший президент России, а ныне глава Совбеза Дмитрий Медведев угрожает применением ядерного оружия, если Украина выиграет войну.

Об этом он написал у себя на странице Телеграмм.

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"Если побеждает не Россия, то, пожалуй, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возвращение всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. Следовательно, прямой повод применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания", — говорится в его сообщении.

Кроме того, российский чиновник размечтался о победе РФ в войне, которую глава Кремля Владимир Путин развязал против Украины. Также он еще раз повторил российскую методичку, что это якобы "западные страны толкают мир к мировой войне".

Угрозы России в ответ на ядерное усиление НАТО

В России заявили о готовности "принять меры" в ответ на усиление ядерного компонента в военных планах НАТО. Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что Россия будет учитывать в своем военном "планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах".

Накануне американские СМИ сообщили, что США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Это произошло на фоне ядерных угроз президента РФ Владимира Путина.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия. А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае армия России будет уничтожена неядерными средствами.

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