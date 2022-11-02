В Украине строго наказали попавшего в плен боевика фейковой "ЛНР"

В Украине суд к 8 годам лишения свободы приговорил боевика фейковой "ЛНР". Предателя ВСУ взяли в плен в июне в Северодонецке.

Об этом сообщает Офис генеральной прокуратуры.

По данным следствия, уроженец г. Суходольска Луганской области в 2021 году вступил в ряды террористической "народной милиции ЛНР". С начала войны он участвовал в боевых действиях против Украины. Он стал механиком-водителем "3 мотострелкового батальона 8 мотострелковой роты 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса".

"Осужденный осуществлял маневры в боевой обстановке на местности, занимался наблюдением и обменом информацией, которая использовалась представителями "ЛНР" для координации и ведения боевых действий против подразделений ООС", — говорится в сообщении.

Боевик попал в плен в июне 2021 года в Северодонецке. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины). Боевик приговорен к 8 годам лишения свободы.

Задержание коллаборантов в Украине

После увольнения оккупированных регионов правоохранители обнаруживают там предателей Украины. Так, в Бериславском районе Херсонской области стражей порядка задержали четырех коллаборантов. Подозреваемые вместе с оккупантами заставляли людей участвовать в так называемом "референдуме" под дулами автоматов.

Пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов, направлявшихся в Киев. У мужчин были при себе российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами РФ и так называемой "ДНР", мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях и номера российских абонентов.

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