Зариманные имели при себе русские рубли.

Украинские пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов, которые направлялись в Киев. Мужчины имели при себе русские рубли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

В телефонах задержанных обнаружили переписку антиукраинской направленности с лицами, проживающими на временно оккупированной россиянами территории.

Кроме того, у них были российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами РФ и так называемой "ДНР", мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях и номера российских абонентов.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Как сообщалось, в Житомире должностная лицея оправдывала агрессию РФ. В частности, житомирянка пыталась убедить своих коллег, что украинские власти спровоцировали Москву, проводящую "спецоперацию", стрелять. также подозреваемая оправдывала преступления русских вооруженных сил.

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