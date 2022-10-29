Пограничники задержали двух коллаборантов: направлялись в Киев

Зариманные имели при себе русские рубли.
Украинские пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов, которые направлялись в Киев. Мужчины имели при себе русские рубли.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
В телефонах задержанных обнаружили переписку антиукраинской направленности с лицами, проживающими на временно оккупированной россиянами территории.
Кроме того, у них были российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами РФ и так называемой "ДНР", мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях и номера российских абонентов.
Как сообщалось, в Житомире должностная лицея оправдывала агрессию РФ. В частности, житомирянка пыталась убедить своих коллег, что украинские власти спровоцировали Москву, проводящую "спецоперацию", стрелять. также подозреваемая оправдывала преступления русских вооруженных сил.