В Мариуполе звучали взрывы: работала ПВО оккупантов

Возможно, это связано с военной ситуацией на линии Угледара-Волоноваха, предположили городские власти.

В Мариуполе были слышны взрывы в полдень 29 октября – там могла работать система ПВО российских оккупантов.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Сети.

По его данным, звуки "отлетов" были слышны в Центральном районе города, а именно в районе рынка "Азовский" (рядом с новым российским кварталом); в Левобережном районе вблизи бывшего пивзавода.

"Источники из города говорят, что похоже на использование систем ПВО С-300. Возможно, это связано с военной ситуацией по линии Угледара/Волоновахи", – предположил Андрющенко.

Кроме того, взрывы были слышны в районе площади Победы в Левобережном районе. Однако там была обычная детонация снарядов из-за сноса домов.

Какая ситуация в Донецкой области

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 29 октября, российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

В то же время российские пропагандисты утверждают, будто оккупанты имеют "прогресс" в районе Бахмута, однако захватчики не продвигаются там или еще где-нибудь вдоль линии фронта.

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