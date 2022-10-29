У Маріуполі лунали вибухи: працювала ППО окупантів

Можливо, це пов’язано з військовою ситуацією на лінії Вугледару-Волоноваха, припустила міська влада.

У Маріуполі було чутно вибухи опівдні 29 жовтня – там могла працювати система ППО російських окупантів.

Про це радника мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Мережі.

За його даними, звуки "відльотів" було чутно в Центральному районі міста, а саме в районі ринку "Азовський" (поруч з новим російським кварталом); у Лівобережному районі поблизу колишнього пивзаводу.

"Джерела з міста кажуть, що схоже на використання систем ППО С-300. Можливо, це пов’язано з військовою ситуацією по лінії Вугледару/Волоновахи", – припустив Андрющенко.

Окрім того, вибухи було чутно в районі площі Перемоги в Лівобережному районі. Проте там була звачайна детонація снарядів через знесення будинків.

Яка ситуація на Донеччині

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 29 жовтня, російські війська намагаються втримати тимчасово захоплені території вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Водночас російські пропагандисти стверджують, нібито окупанти мають "прогрес" у районі Бахмута, проте загарбники не просуваються там чи ще де-небудь вздовж лінії фронту.

"Військові хроніки мирного жителя": невеселі мультики про війну в Маріуполі

Читайте також: