В Повітряних силах розповіли про норвезькі комплекси, які посилять ППО

Україна найближчим часом чекає на постачання норвезьких комплексів NASAMS. Вони можуть серйозно посилити українську протиповітряну оборону.

Про це в ефірі телемарафону сказав спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, командування посилює конкретні напрямки, зокрема, на півдні країни. Наразі там продовжуються інтенсивні бойові дії.

"Чекаємо звісно ще NASAMS. Вже Ллойд Остін (мінстр оборони США - Ред.) озвучив, що найближчим часом, на початку листопада, надходитимуть системи NASAMS, які можуть серйозно посилити нашу систему ППО", - сказав він.

Втім, запитання залишається у кількості норвезьких комплексів, які мають прибути до України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже: зброя, яку Захід надав Україні від початку вторгнення РФ зіграла значну роль. Вона завадила Росії закріпити перевагу в повітрі над Україною.

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