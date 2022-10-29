Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Повітряних силах розповіли про норвезькі комплекси, які посилять ППО

Дата публікації
Перегляди
424
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Повітряних силах розповіли про норвезькі комплекси, які посилять ППО

Скриншот із відео

Командування, зокрема посилює південний напрямок.

Україна найближчим часом чекає на постачання норвезьких комплексів NASAMS. Вони можуть серйозно посилити українську протиповітряну оборону.

Про це в ефірі телемарафону сказав спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

За його словами, командування посилює конкретні напрямки, зокрема, на півдні країни. Наразі там продовжуються інтенсивні бойові дії.

"Чекаємо звісно ще NASAMS. Вже Ллойд Остін (мінстр оборони США - Ред.) озвучив, що найближчим часом, на початку листопада, надходитимуть системи NASAMS, які можуть серйозно посилити нашу систему ППО", - сказав він.

Втім, запитання залишається у кількості норвезьких комплексів, які мають прибути до України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже: зброя, яку Захід надав Україні від початку вторгнення РФ зіграла значну роль. Вона завадила Росії закріпити перевагу в повітрі над Україною

Читайте також:

Рашисти панікують: в окупованому Криму знову чули "бавовну"

Рашисти панікують: в окупованому Криму знову чули "бавовну"
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
424
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація