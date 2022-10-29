В Бердянске слышны взрывы — горсовет

Взрыв был слышен в большинстве районов города, в центре, даже с закрытыми окнами и на Бердянской косе.
В Бердянске слышны взрывы.
Об этом сообщает Бердянский городской совет.
Один из взрывов был настолько мощным, что его слышали даже на Бердянской косе.
"Бердянцы сообщают о громком взрыве, который был слышен в большинстве районов города, в центре, даже с закрытыми окнами и на Бердянской косе!" – говорится в сообщении горсовета.
Напомним, рано утром 29 октября в Севастополе раздались взрывы. Российские оккупанты сообщили, что Черноморский флот РФ якобы "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. Впоследствии в Минобороны РФ заверили, что якобы все дроны удалось сбить, но также сообщили о повреждении морского тральщика "Иван Голубец" и РЛС фрегата "Адмирала Макаров".
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