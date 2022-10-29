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У Бердянську чути вибухи - міськрада

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У Бердянську чути вибухи - міськрада

Фото: УНІАН

Вибух було чути в більшості районів міста, в центрі, навіть із зачиненими вікнами та на Бердянській косі.

У Бердянську чути вибухи.

Про це повідомляє Бердянська міська рада.

Один   з вибухів був настільки потужним, що його було чути навіть на Бердянській косі.

"Бердянці повідомляють про гучний вибух, який було чути в більшості районів міста, в центрі, навіть із зачиненими вікнами та на Бердянській косі!" - йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, рано-вранці 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Російські окупанти повідомили, що Чорноморський флот РФ нібито "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою. Згодом у Міноборони РФ запевнили, що нібито всі дрони вдалося збити, але й повідомили водночас про пошкодження морського тральщика "Іван Голубєц" та РЛС фрегата "Адмірала Макаров".

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