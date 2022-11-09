Минобороны Украины — об "уходе" оккупантов из Херсона: "Россиянам нельзя верить"

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала заявление военного руководства России о якобы "выводе" войск из Херсона и заметила, что их "словам нельзя верить".

Об этом заместитель главы Минобороны написала в социальных сетях.

"Мы с вами уже умеем быть терпеливыми и ждать официальных сообщений Генштаба. Мы научились не распространять "фальстарты побед" и давать силам обороны спокойно работать, без "перегрева" информационного поля. Верить словам россиян нельзя. Надо быть всегда готовым к чему-либо с их стороны", — подчеркнула она.

Маляр рассказала, что украинские военные в тяжелых боях продолжают освобождать захваченные россиянами территории.

"Вместо этого вы можете не сомневаться в действиях наших сил обороны. Они продолжают постепенно вытеснять врага с временно оккупированных территорий — как на востоке, так и на юге. С боями. Наша свобода имеет высокую цену. Но за нее стоит бороться и мы боремся", – добавила должностница.

Россияне "покидают" Херсон

В среду, 9 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия якобы начинает покидать правый берег оккупированной Херсонской области. Российский министр назвал это "сохранением жизней российских оккупантов".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя "уход" кафиров, считает, что это подготовкой россиян к поражению в войне против Украины. Впрочем, он призвал не верить их словам.

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк пояснила, что заявления России об уходе ее войск из Херсона могут быть "постановительным шоу" и сегодня говорить об освобождении города еще рано.

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