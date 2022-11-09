Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы: видео

Официальна информация о взрывах в Донецке отсутствует.

Вечером, 9 ноября, во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Об этом пишут в донецких телеграмм-каналах.

Жители Донецка слышали сильнейшие взрывы в Петровском районе города. Там с 22:00 раздаются сильные взрывы. После взрывов на месте инцидента вспыхнул сильный пожар.

Пока официально неизвестно, что стало причиной возгорания, и в каком месте прогремели взрывы. Официальной информации о ситуации в Донецке нет.

Взрывы в оккупированном Донецке

Россия с 2014 года оккупировала Донецк. Там РФ установила свою марионеточную "власть" из сепаратистов и боевиков. 2022 российский диктатор Путин объявил о попытке аннексии Донецкой области.

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины в оккупированном Донецке периодически раздаются взрывы. Украинский город Россия превратила фактически в военную базу. Также россияне иногда для своей пропаганды обстреливают Донецк.

Известно, что в ночь на 7 ноября во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Пожар начался в здании так называемого "управления железнодорожными дорогами" в Донецке.

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