В оккупированном Донецке произошел "хлопок" в городской администрации (фото, видео)

В воскресенье утром, 16 октября, во временно оккупированном Донецке произошел взрыв одной из районных администраций.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также канал "Стратком ВСУ".

"Во временно оккупированном Донецке хлопок и пожар в здании местной администрации. Вот до чего доводит "курение около баллонов с газом", — говорится в сообщении.

"Хлопок" в России и на временно оккупированных территориях Украины

13 октября в Курской области РФ произошел "хлопок" на электрической подстанции – загорелся трансформатор.

Вечером 14 октября во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы. "Хлопок" произошел в районе местного аэродрома. По предварительным данным вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери.

В оккупированном Севастополе 15 октября раздавались взрывы. Кроме Севастополя, о "хлопке" сообщали и в Новофедоровке, Евпатории и в Саках.

В тот же день взрывы прогремели и в российском Белгороде.

ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "хлопку" на территории РФ. А военный эксперт Жданов объяснял почему россияне обстреливают свои города – ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.

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