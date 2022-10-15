Следующие недели в Украине будут критическими и непредсказуемыми — CNN

В ближайшие недели в Украине будут критическими и непредсказуемыми. Россия, вероятнее всего, усилит военный ответ на контрнаступление ВСУ.

Такой анализ приводит CNN со ссылкой на экспертов.

Как пишет информационное агентство, по мере приближения холодных месяцев, которые, вероятно, приведут к замедлению наземных боевых действий, эксперты считают, что следующие недели войны будут жизненно важными.

"То, что казалось отдаленной перспективой для чего-то, что можно было бы убедительно описать, как победу Украины, теперь гораздо более правдоподобно. Ответ со стороны России, скорее всего, будет усиливаться", – сказал старший научный сотрудник программы Chatham House из России и Евразии Кейр Джайлс.

Эксперты уверены, что взрыв на Керченском мосту оказав значительное влияние на граждан РФ, веривших в могущество России, и дал Украине значительный стратегический толчок.

"Россияне надеются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы", – заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Самир Пури.

Что происходит на Донбассе

Президент Украины 15 октября сообщил, что самая тяжелая ситуация – на Донетчине и Луганщине. В частности, на Бахмутском направлении. Однако ситуация под контролем. Украинская армия крепко держит позиции.

Накануне представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый проинформировал, что военные РФ концентрируют основной удар в районе Бахмута, однако ВСУ отражают яростные атаки оккупантов, в том числе на Иванград Донецкой области. кроме того, сложные бои продолжаются в Авдеевском направлении, где украинские подразделения держат оборону. В частности, российские войска пытаются строить укрепления в районе Сватового и Кременной в Луганской области.

По данным Генерального штаба, оккупанты не оставляют попыток захватить всю Донецкую область. Оккупанты также сосредоточили усилия на содержании временно захваченных территорий.

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