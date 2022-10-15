Наступні тижні в Україні будуть критичними та непередбачуваними - CNN

Найближчі тижні в Україні будуть критичними та непередбачуваними. Росія, найімовірніше, посилить військову відповідь на контрнаступ ЗСУ.

Такий аналіз наводить CNN з посиланням на експертів.

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Як пише інформаційне агентство, з наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних бойових дій, експерти вважають, що наступні тижні війни будуть життєво важливими.

"Те, що здавалося віддаленою перспективою для чогось, що можна було б переконливо описати, як перемогу України, тепер набагато правдоподібніше. Відповідь з боку Росії, швидше за все, буде посилюватися", – сказав старший науковий співробітник програми Chatham House з Росії та Євразії Кейр Джайлс.

Експерти впевнені, що вибух на Керченському мосту має значний вплив на громадян РФ, які вірили у могутність Росії, та дав Україні значний стратегічний поштовх.

"Росіяни сподіваються уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими", - заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Самір Пурі.

Що відбувається на Донеччині

Президент України 15 жовтня повідомив, що найважча ситуація - на Донеччині й Луганщині. Зокрема, на Бахмутському напрямку. Однак ситуація під контролем. Українська армія тримає міцно позиції.

Напередодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий поінформував, що військові РФ концентрують основний удар у районі Бахмута, проте ЗСУ відбивають шалені атаки окупантів, зокрема на Іванград Донецької області. крім того, складні бої тривають на Авдіївському напрямку, де українські підрозділи тримають оборону. Зокрема, російські війська намагаються будувати укріплення в районі Сватового та Кремінної на Луганщині.

За даними Генерального штабу, окупанти не полишають спроб захопити всю Донецьку область. Окупанти також зосередили зусилля на утриманні тимчасово захоплених територій.

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