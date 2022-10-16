В окупованому Донецьку сталася "бавовна" в міській адміністрації (фото, відео)

У центрі Донецька пролунав вибух в мерії.

У неділю зранку, 16 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку стався вибух в одній з районних адміністрацій.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також канал "Страткомі ЗСУ".

"В тимчасово окупованому Донецьку бавовна і пожежа в будівлі місцевої адміністрації. Ось до чого доводить "куріння біля балонів з газом", - йдеться у повідомленні.

"Бавовна" в Росії та на тимчасово окупованих територіях України

13 жовтня у Курській області РФ сталася "бавовна" на електричній підстанції – загорівся трансформатор.

Увечері 14 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. "Бавовна" сталася у районі місцевого аеродрому. За попередніми даними ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати.

В окупованому Севастополі 15 жовтня лунали вибухи. Окрім Севастополя, про "бавовну" повідомляли і в Новофедорівці, Євпаторії та в Саках.

Того ж дня вибухи пролунали і у російському Бєлгороді.

ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ. А військовий експерт Жданов пояснював чому росіяни обстрілюють свої міста – ракети, які вони запускають по Україні є технічно несправні, тому падають, не долетівши до цілі.

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