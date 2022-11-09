Міноборони України - про "відхід" окупантів із Херсона: "Росіянам не можна вірити"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала заяву військового керівництва Росії про нібито "вивід" військ із Херсона і зауважила, що їхнім "словами не можна вірити".

Про це заступниця очільника Міноборони написала у соціальних мережах.

"Ми з вами вже вміємо бути терплячими і чекати офіційних повідомлень Генштабу. Ми навчились не ширити "фальстарти перемог" та давати силам оборони спокійно працювати, без "перегріву" інформаційного поля. Вірити словам росіян не можна. Треба бути завжди готовим до будь-чого з їхнього боку", - наголосила вона.

Маляр розповіла, що українські військові у важких боях продовжують звільняти захоплені росіянами території.

"Натомість, ви можете не сумніватись у діях наших сил оборони. Вони продовжують поступово витісняти ворога з тимчасово окупованих територій - як на сході, так і на півдні. З боями. Наша свобода має високу ціну. Але за неї варто боротись і ми боремось", - додала посадовиця.

Росіяни "залишають" Херсон

У середу, 9 листопада, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія нібито починає залишати правий берег окупованої Херсонської області. Російський міністр назвав це "збереженням життів російських окупантів".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи "відхід" окупантів, вважає, що це підготовкою росіян до поразки у війні проти України. Втім, він закликав не вірити їхнім словам.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що заяви Росії про відхід її військ із Херсона можуть бути "постановним шоу" і на сьогодні говорити про звільнення міста ще зарано.

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