Які вакцини захищають від штаму коронавірусу "Омікрон"

Неважливо, якою вакциною ви робитимете бустерне щеплення! Будь-яка комбінація вакцин дає високий рівень захисту від важкого перебігу та смерті від коронавірусу.

Усі наявні в Україні вакцини захистять вас від важкого перебігу хвороби, викликаної усіма відомими штамами коронавірусу SARS-CoV-2, зокрема й штамом "Омікрон".

Про це зазначили у МОЗ.

Нещодавнє гонконзьке дослідження показало, що три дози вакцини CoronaVac від Sіnovac, так само як і три дози вакцини Comirnaty від Pfizer, дають захист у 97,9% від важкої хвороби та смерті.

Згідно з південноафриканським дослідженням, дві дози вакцини Janssen (одна доза первинного курсу + бустерне щеплення) захищають від важкого перебігу ковіду, викликаного штамом "Омікрон", на 82%.

Так само високий захист від важкої хвороби та смерті дають комбінації різних вакцин.

Головне, що слід пам’ятати, – ефективність будь-якої з вакцин із часом зменшується. Саме тому, через 5 місяців після первинного курсу щеплень з однієї дози вакцини Janssen або двох доз будь-якої іншої протиковідної вакцини слід зробити перше бустерну дозу вакцинації.

Якщо ви вже отримали бустерне щеплення і з того часу минуло понад 4 місяці, зробіть другий бустер.

Нагадаємо, у столиці виявляють нові випадки коронавірусу, наймолодшій інфікованій - 3 місяці, найстаршому хворому - 92 роки.

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