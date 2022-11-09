Какие вакцины защищают от штамма коронавируса "Омикрон"

Неважно, какой вакциной вы будете делать бустерную прививку! Любая комбинация вакцин дает высокую степень защиты от тяжелого течения и смерти от коронавируса.

Все имеющиеся в Украине вакцины защитят вас от тяжелого течения болезни, вызванной всеми известными штаммами коронавируса SARS-CoV-2, включая штамм "Омикрон".

Об этом отметили в Минздраве.

Недавнее гонконгское исследование показало, что три дозы вакцины CoronaVac от Sinovac, равно как и три дозы вакцины Comirnaty от Pfizer, дают защиту в 97,9% тяжелой болезни и смерти.

Согласно южноафриканскому исследованию, две дозы вакцины Janssen (одна доза первичного курса + бустерная прививка) защищают от тяжелого течения наковыда, вызванного штаммом "Омикрон", на 82%.

Так же высокую защиту от тяжелой болезни и смерти дают комбинации разных вакцин.

Главное, что следует помнить – эффективность любой из вакцин со временем уменьшается. Именно поэтому через 5 месяцев после первичного курса прививок с одной дозы вакцины Janssen или двух доз любой другой противоковидной вакцины следует сделать первую бустерную дозу вакцинации.

Если вы уже получили бустерную прививку и с тех пор прошло более 4 месяцев, сделайте второй бустер.

Напомним, в столице выявляют новые случаи коронавируса, самой молодой инфицированной — 3 месяца, самому старшему больному — 92 года.

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