Арестович підтвердив, що окупанти риють окопи в Криму: "Тільки вони вам не допоможуть"

Арестович іронічно сказав, що солдат повинен бути чимось зайнятий, адже в іншому разі йому в голову лізуть дурні думки.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович підтвердив, що російські війська риють окопи в окупованому Криму, проте запевнив, що це їм не допоможе.

Про це радник ОП повідомив у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Нам повідомляють, що в Північному Криму вже почали рити укріплення російські війська в районі "Чонгара", Джанкоя. Відновлюють старі окопи, нові риють, там стараються. Це правильно. Тільки вони вам не допоможуть. Рити треба, але допомогти – не допоможуть", – запевнив Арестович.

"Солдат має бути чимось зайнятий. Якщо він не риє, в нього починаються дурні думки: "А що, якщо ми з Криму таксамо, як із Херсона? Тоді що?" – додав радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, про те, що російські окупанти почали рити окопи на півночі Криму, свідчать супутникові фото. Їх раніше опублікував OSINT-аналітик Бенджамін Піттет.

Звільнення Криму

Українські війська можуть почати звільняти Крим 2023 року, заявив голова української розвідки Кирило Буданов.

За оцінками генерал-лейтенанта зі США Бена Годжеса, ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Це відбудеться за умови, що Захід постачатиме все необхідне озброєння.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов назвав ключові передумови для деокупації Криму. Так, акцент має бути на ураженні Чорноморського флоту в Севастополі та інших об'єктів мілітарної логістики ворога.

Арестович переконаний, що російські війська втечуть з окупованого Криму, "як зайчики".

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