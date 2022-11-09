Коли ЗСУ звільнять Крим: американський генерал спрогнозував термін

Бен Годжес оцінив ситуацію для росіян на фронті як "дуже погану".

Збройні сили України можуть звільнити окупований Крим до кінця наступного літа за умови, що Захід постачатиме Києву все необхідне озброєння.

Такий прогноз озвучив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв'ю 24 каналу.

"Український контрнаступ почався у вересні... Праве крило контрнаступу в Херсоні, а ліве просувається вбік Маріуполя. Обидві ці лінії націлені врешті решт на Крим. Крим - це приз, і я вірю, що Крим визволять до кінця наступного літа", - заявив Годжес.

Також читайте Чому впали Маріуполь і Херсон: версії і подробиці прориву оборони на півдні України

За словами генерала, "увесь цей час до того моменту українці будуть відтісняти російські сили, нищити російську логістику".

"Російський флот буде переховуватися навколо Криму, бо дуже боїться наближення українських дронів або українських протикорабельних ракет. А в України при цьому немає флоту. Це ще раз показує, наскільки все погано для росіян. Це те, що, на мою думку, чекає на нас попереду", - вважає він.

Годжес додав, що "критичним в усьому цьому є подальше постачання американцями, британцями та німцями усього, що потрібно Україні".

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує, що ЗСУ почнуть звільняти від окупантів Крим вже наступного року. Буданов також вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

Останнім часом у Криму почастішали випадки "бавовни". Так, вранці 29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою. Згодом стало відомо, про серйозні пошкодження російських кораблів.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що для деокупації Криму акцент має бути зроблений на ураженні головного форпосту росіян – Чорноморського флоту в Севастополі та інших об'єктів мілітарної логістики ворога.

Читайте також: