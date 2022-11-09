Когда ВСУ освободят Крым: американский генерал спрогнозировал срок

Бен Годжес оценил ситуацию для россиян на фронте как "очень плохую".

Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированный Крым до конца следующего лета при условии, что Запад будет поставлять Киеву все необходимое вооружение.

Такой прогноз озвучил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью 24 каналу.

"Украинское контрнаступление началось в сентябре... Правое крыло контрнаступления в Херсоне, а левое продвигается в сторону Мариуполя. Обе эти линии нацелены в конце концов на Крым. Крым – это приз, и я верю, что Крым освободят до конца следующего лета", — заявил Ходжес.

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По словам генерала, "все это время до того момента украинцы будут оттеснять российские силы, уничтожать российскую логистику".

"Российский флот будет прятаться вокруг Крыма, потому что очень боится приближения украинских дронов или украинских противокорабельных ракет. А у Украины при этом нет флота. Это еще раз показывает, насколько все плохо для россиян. Это то, что, по моему мнению, ждет нас впереди", — считает он.

Ходжес добавил, что "критическим во всем этом являются дальнейшие поставки американцами, британцами и немцами всего, что нужно Украине ".

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что ВСУ начнут освобождать от оккупантов Крым уже в следующем году. Буданов также считает, что война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

В последнее время в Крыму участились случаи "хлопков". Так, утром 29 октября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. Впоследствии стало известно о серьезных повреждениях российских кораблей.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что для деоккупации Крыма упор должен быть сделан на поражении главного форпоста россиян – Черноморского флота в Севастополе и других объектов военной логистики врага.

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