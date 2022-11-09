Зеленський розповів, у скількох областях зараз немає світла

Наразі обмеження постачання електрики триває в 15 областях і Києві.
На Ставці верховного головнокомандувача, крім ситуації на фронті, обговорили і посилення протиповітряної й протиракетної оборони, а також відновлення критичної інфраструктури, передусім енергетики, після російських ударів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 9 листопада.
За його інформацією, станом на цей вечір стабілізаційні обмеження постачання електрики є в 15 областях і місті Києві. Аварійних відключень немає.
Президент наголосив, що всюди, де електрика відключена, це має відбуватися згідно з опублікованими графіками.
"Будь ласка, якщо відключення вашого будинку чи вулиці відбувається сьогодні не за графіком, повідомляйте місцевій владі і представникам енергокомпанії, яка вас обслуговує. Вони повинні виправити ситуацію і дотримуватися графіка", – підсумував він.
Раніше в "Укренерго" повідомили, що 10 листопада по всій Україні будуть застосовані планові відключення електроенергії.
Нагадаємо, що США та країни-партнери допоможуть Україні впоратись з блекаутами.
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