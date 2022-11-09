Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський розповів, у скількох областях зараз немає світла

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
389
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський розповів, у скількох областях зараз немає світла

Фото: Офіс президента України

Наразі обмеження постачання електрики триває в 15 областях і Києві.

На Ставці верховного головнокомандувача, крім ситуації на фронті, обговорили і посилення протиповітряної й протиракетної оборони, а також відновлення критичної інфраструктури, передусім енергетики, після російських ударів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 9 листопада.

За його інформацією, станом на цей вечір стабілізаційні обмеження постачання електрики є в 15 областях і місті Києві. Аварійних відключень немає.

Президент наголосив, що всюди, де електрика відключена, це має відбуватися згідно з опублікованими графіками.

"Будь ласка, якщо відключення вашого будинку чи вулиці відбувається сьогодні не за графіком, повідомляйте місцевій владі і представникам енергокомпанії, яка вас обслуговує. Вони повинні виправити ситуацію і дотримуватися графіка", – підсумував він.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що 10 листопада по всій Україні будуть застосовані планові відключення електроенергії.  

Нагадаємо, що США та країни-партнери допоможуть Україні впоратись з блекаутами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
389
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація