Зеленский рассказал, в скольких областях сейчас нет света

В настоящее время ограничение поставок электричества продолжается в 15 областях и Киеве.

На Ставке Верховного Главнокомандующего кроме ситуации на фронте обсудили и усиление противовоздушной и противоракетной обороны, а также восстановление критической инфраструктуры, прежде всего энергетики, после российских ударов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 9 ноября.

По его информации, по состоянию на этот вечер стабилизационные ограничения поставки электричества продолжаются в 15 областях и городе Киеве. Аварийных отключений нет.

Президент подчеркнул, что везде, где электричество отключено, это должно происходить согласно опубликованным графикам.

"Пожалуйста, если отключение вашего дома или улицы происходит сегодня не по графику, сообщайте местным властям и представителям обслуживающей вас энергокомпании. Они должны исправить ситуацию и придерживаться графика", – подытожил он.