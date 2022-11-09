У віці 72 років помер давній соратник Путіна

Віктор Черкесов у радянські часи, як і президент Росії, був офіцером КДБ.

Давній соратник президента РФ Володимира Путіна, колишній очільник Федеральної служби з контролю за наркотиками (ФКСН) Віктор Черкесов помер у середу, 9 листопада. Йому було 72 роки, причина смерті невідома.

Про смерть Черкесова повідомляють російські пропагандисти з посиланням на депутата російської Держдуми Олександра Хінштейна.

Причину смерті він не назвав.

Черкесов служив офіцером КДБ у Ленінграді (тепер - Санкт-Петербург) за радянських часів, а пізніше очолив управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) цього міста.

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1998 року, після того, як Путін став директором ФСБ, Черкесов обіймав посаду його заступника, а також працював у команді Путіна на президентських виборах 2000 року.

Після перемоги на президентських виборах Путін призначив Черкесова уповноваженим президента в Північно-Західному федеральному окрузі Росії. Черкесов тоді також був членом Ради безпеки.

2003 року Черкесов був призначений директором ФКСН. Цю посаду він обіймав до 2008 року. Потім Черкесов два роки керував Федеральним агентством з постачання озброєння, військової, спеціальної техніки та матеріальних засобів, а від 2011 до 2016 року був депутатом Держдуми.

2007 року, перебуваючи на посаді голови ФСКН, Віктор Черкесов написав для газети "Комерсант" статтю під назвою "Не можна допустити, щоб воїни перетворилися на торговців". У публікації Черкесов заявив про “війну груп” усередині спецслужб, а також про “чекістський гачок”, на якому “втрималося” пострадянське суспільство.

Нагадаємо, останніми місяцями за дивних обставин померли кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями.

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