Путін посмертно нагородив колаборанта Стремоусова

Диктатор вважає, що зрадник України "проявив мужність та відвагу".

Російський диктатор Володимир Путін 9 листопада посмертно нагородив зрадника з Херсонської області Кирила Стремоусова, який нібито загинув у ДТП.

Про це йдеться в указі Путіна.

Російський диктатор видав указ, в якому йдеться, що заступника гауляйтера Херсонської області Кирила Стремоусова нагороджено "орденом мужності" посмертно. В указі також Путін похвалив зрадника України за "мужність та відвагу під час виконання службових обов'язків".

Загибель заступника гауляйтера Херсонщини Стремоусова

Вдень, 9 листопада, російські пропагандисти повідомили, що біля окупованого Генічеська у ДТП загинув заступник гауляйтера Херсонщини Кирило Стремоусов.

Згодом гауляйтер окупованої Херсонської області Володимир Сальдо також підтвердив смерть свого "заступника".

Смерть херсонського колаборанта співпала зі заявами Шойгу і Суровікіна про відведення російських військ на лівий берег Дніпра.

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