Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гауляйтер Сальдо підтвердив смерть Стремоусова

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
882
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гауляйтер Сальдо підтвердив смерть Стремоусова

Скриншот з відео

У середу стало відомо про загибель заступника гауляйтера Херсонської області Кирила Стремоусова.

Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив смерть свого заступника Кирила Стремоусова у середу, 9 листопада. Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, Стремоусов загинув в дорожній аварії.

Сальдо записав відеозвернення.   

"...сьогодні загинув Кирило Стремоусов. Він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, стало відомо, що колаборант Кирило Стремоусов загинув внаслідок ДТП.

Що відомо про Стремоусова 

Від початку тимчасової окупації Херсонщини Кирило Стремоусов активно працював на Росію та підтримував російського диктатора Путіна 

46-річний колаборант родом із Донецької області, він – батько п’яти дітей, незабаром у нього має народитися шоста дитина. Він очолював Генічеську рибну інспекцію та обіймав керівну посаду в Київському комітеті рибного господарства. 

2014 року Стремоусов брав активну участь у проросійських акціях протесту. 2020 року в Стремоусова СБУ провела обшуки, його підозрювали у роботі на ФСБ. 

Колаборант Стремоусов часто записував дивні відео. Так в одному з останніх своїх відео він заявив про цілодобову комендантську годину у Херсоні. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
882
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація