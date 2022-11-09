Гауляйтер Сальдо підтвердив смерть Стремоусова

У середу стало відомо про загибель заступника гауляйтера Херсонської області Кирила Стремоусова.

Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив смерть свого заступника Кирила Стремоусова у середу, 9 листопада. Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, Стремоусов загинув в дорожній аварії.

Сальдо записав відеозвернення.

"...сьогодні загинув Кирило Стремоусов. Він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, стало відомо, що колаборант Кирило Стремоусов загинув внаслідок ДТП.

Що відомо про Стремоусова

Від початку тимчасової окупації Херсонщини Кирило Стремоусов активно працював на Росію та підтримував російського диктатора Путіна

46-річний колаборант родом із Донецької області, він – батько п’яти дітей, незабаром у нього має народитися шоста дитина. Він очолював Генічеську рибну інспекцію та обіймав керівну посаду в Київському комітеті рибного господарства.

2014 року Стремоусов брав активну участь у проросійських акціях протесту. 2020 року в Стремоусова СБУ провела обшуки, його підозрювали у роботі на ФСБ.

Колаборант Стремоусов часто записував дивні відео. Так в одному з останніх своїх відео він заявив про цілодобову комендантську годину у Херсоні.

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