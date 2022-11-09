Гауляйтер Сальдо подтвердил смерть Стремоусова

В среду стало известно о гибели заместителя гауляйтера Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил смерть своего заместителя Кирилла Стремоусова в среду, 9 ноября. Как пишет пропагандистские СМИ РФ, Стремоусов погиб в дорожной аварии.

Сальдо записал видеообращение.

"...сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП", — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 9 ноября, стало известно, что коллаборант Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП.

Что известно о Стремоусове

С начала временной оккупации Херсона Кирилл Стремоусов активно работал на Россию и поддерживал российского диктатора Путина.

46-летний коллаборант родом из Донецкой области, он – отец пяти детей, вскоре у него должен родиться шестой ребенок. Он возглавлял Геническую рыбную инспекцию и занимал руководящий пост в Киевском комитете рыбного хозяйства.

В 2014 году Стремоусов активно участвовал в пророссийских акциях протеста. В 2020 году в Стремоусове СБУ провела обыски, его подозревали в работе на ФСБ.

Коллаборант Стремоусов часто записывал странные видео. Так в одном из последних своих видео он заявил о круглосуточном комендантском часе в Херсоне.

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