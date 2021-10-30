У Росії помер відомий телеведучий

Диктор Ігор Кирилов, який понад 20 років вів програму "Время".

У Росії помер радянський журналіст Ігор Кирилов, який понад 20 років вів програму "Время".

Про це повідомляють РИА.Новости.

Радянський журналіст, теле- та радіоведучий, диктор Ігор Кирилов, який понад 20 років вів програму "Время" у СРСР, помер на 90-му році життя.

Ігор Кирилов закінчив Вище театральне училище імені М. С. Щепкіна у 1955 році і одразу пішов працювати на телебачення. За два роки став помічником режисера музичної редакції та вже через два місяці став диктором програми "Время".

Крім цього за радянських часів він був ведучим програм "Останні вісті", "Новини" та "Блакитний вогник", а починаючи з 90-х вів програми "Погляд", "Телескоп", "Екслібріс", був художнім керівником каналу "Ділова Росія".

Протягом багатьох років вів телевізійну трансляцію Парадів Перемоги. З 2000 працював диктором відділу телевізійного виробництва Дирекції оформлення ефіру Першого каналу.

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