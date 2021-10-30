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У Росії помер відомий телеведучий

У Росії помер відомий телеведучий

pixabay.com

Диктор Ігор Кирилов, який понад 20 років вів програму "Время".

У Росії помер радянський журналіст Ігор Кирилов, який понад 20 років вів програму "Время".

Про це повідомляють РИА.Новости.

Радянський журналіст, теле- та радіоведучий, диктор Ігор Кирилов, який понад 20 років вів програму "Время" у СРСР, помер на 90-му році життя.

Ігор Кирилов закінчив Вище театральне училище імені М. С. Щепкіна у 1955 році і одразу пішов працювати на телебачення. За два роки став помічником режисера музичної редакції та вже через два місяці став диктором програми "Время".

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Крім цього за радянських часів він був ведучим програм "Останні вісті", "Новини" та "Блакитний вогник", а починаючи з 90-х вів програми "Погляд", "Телескоп", "Екслібріс", був художнім керівником каналу "Ділова Росія".

Протягом багатьох років вів телевізійну трансляцію Парадів Перемоги.  З 2000 працював диктором відділу телевізійного виробництва Дирекції оформлення ефіру Першого каналу.

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