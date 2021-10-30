В России скончался известный телеведущий

Диктор Игорь Кириллов, более 20 лет вел программу "Время".

В России умер советский журналист Игорь Кириллов, более 20 лет он вел программу "Время".

Об этом сообщают РИА.Новости.

Советский журналист, теле- и радиоведущий, диктор Игорь Кириллов, который более 20 лет вел программу "Время" в СССР, умер на 90-м году жизни.

Игорь Кириллов окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1955 году и сразу пошел работать на телевидение. Через два года стал помощником режиссера музыкальной редакции и уже через два месяца стал диктором программы "Время".

Кроме этого в советское время он был ведущим программ "Последние вести", "Новости" и "Голубой огонек", а начиная с 90-х вел программы "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис", был художественным руководителем канала "Деловая Россия" ".

В течение многих лет вел телевизионную трансляцию Парадов Победы. С 2000 года работал диктором отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира Первого канала.

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