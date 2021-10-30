Оля Полякова рассекретила свой вес и призналась, что вкалывает ботокс

Также звезда рассказала, к каким косметическим процедурам прибегает.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, как ей удается выглядеть так хорошо.

В новом выпуске программы "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой звезда решила поделиться своими секретами ухода за собой. Оля не скрывает, что вкалывает себе ботокс от 23 лет.

"Я делаю ботокс с 23 лет. У меня есть "морщина гордеца". Сейчас я делаю ботокс раз в восемь месяцев. У меня в лице нет вообще ничего. Я не делаю нити, я не делаю мезотерапию", — говорит артистка.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Кстати, звезда также рассказала и о своих губах. Исполнительница уверяет, что ничего с ними не делала, они у нее такие от природы.

Мои губы не менялись никогда, мои скулы не менялись никогда. Я начала ходить к косметологу два года назад, до этого я вообще не была у косметолога. Я не делала маски, потому что мне казалось, что это было дорого. А потом я перешагнула определенный рубеж. Я поняла, что это стоит делать. Сейчас не появляюсь в кадре без процедуры", – признается Полякова.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

К слову, звезда тоже не стала скрывать и свой вес. Оля признается, что весит 67 кило.

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