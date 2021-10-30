Оля Полякова розсекретила свою вагу та зізналась, що вколює ботокс

Також зірка розповіла, до яких косметичних процедур вдається.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як їй вдається мати такий гарний вигляд.

У новому випуску програми "Взрослые девочки" з Машею Єфросиніною зірка вирішила поділитися своїми секретами догляду за собою. Так, Оля не приховує, що вколює собі ботокс від 23 років.

"Я роблю ботокс від 23 років. У мене є "зморшка гордеця". Зараз я роблю ботокс раз на вісім місяців. У мене в обличчі немає взагалі нічого. Я не роблю нитки, я не роблю мезотерапію", - говорить артистка .

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

До речі, зірка також розповіла й про свої губи. Виконавиця запевняє, що нічого з ними не робила, вони в неї такі від природи.

Мої губи не змінювалися ніколи, мої вилиці не змінювалися ніколи. Я почала ходити до косметолога два роки тому, до цього я взагалі не була у косметолога. Я не робила маски, бо мені здавалось, що це було дорого. А потім я переступила певний рубіж. Я зрозуміла, що варто це робити. Зараз не з’являюся в кадрі без процедури", - зізнається Полякова.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

До слова, зірка також не стала приховувати й своєї ваги. Оля зізнається, що вона важить 67 кіло.

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