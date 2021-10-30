Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Оля Полякова розсекретила свою вагу та зізналась, що вколює ботокс

Оля Полякова розсекретила свою вагу та зізналась, що вколює ботокс

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Також зірка розповіла, до яких косметичних процедур вдається.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як їй вдається мати такий гарний вигляд.

У новому випуску програми "Взрослые девочки" з Машею Єфросиніною зірка вирішила поділитися своїми секретами догляду за собою. Так, Оля не приховує, що вколює собі ботокс від 23 років.

"Я роблю ботокс від 23 років. У мене є "зморшка гордеця". Зараз я роблю ботокс раз на вісім місяців. У мене в обличчі немає взагалі нічого. Я не роблю нитки, я не роблю мезотерапію", - говорить артистка .

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

До речі, зірка також розповіла й про свої губи. Виконавиця запевняє, що нічого з ними не робила, вони в неї такі від природи.

Мої губи не змінювалися ніколи, мої вилиці не змінювалися ніколи. Я почала ходити до косметолога два роки тому, до цього я взагалі не була у косметолога. Я не робила маски, бо мені здавалось, що це було дорого. А потім я переступила певний рубіж. Я зрозуміла, що варто це робити. Зараз не з’являюся в кадрі без процедури", - зізнається Полякова.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

До слова, зірка також не стала приховувати й своєї ваги. Оля зізнається, що вона важить 67 кіло.

Читайте також:

Наступна публікація