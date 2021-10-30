Напівоголена Мадонна в образі Мерилін Монро показала смерть кінозірки

Зірка знялась для відомого глянцю.

Американська співачка Мадонна стала окрасою нового випуску глянцю V Magazine.

Так, зірка влаштувала ефектну фотосесію та перевтілилася в легендарну Мерилін Монро. Новими знімками знаменитість поділилась на своїй сторінці в Instagram. На фото Мадонна постала у пікантних вбраннях або ж напівоголена з білявим волоссям у стилі Мерилін.

Для перегляду гортайте праворуч

Зірка своїми фото зобразила життя Мерилін Монро. Так, Мадонна позувала з випивкою та чоловіками. На одному знімку співачка майже оголилась, лягла на ліжко та повернулася до камери спиною, зобразивши сцену смерті легендарної кінозірки.

Для перегляду гортайте праворуч

Однак шанувальники зірки двозначно оцінили її новий фотосет. Зокрема, вони зазначили, що це вже занадто. Фани пишуть, що хотіли б краще бачити справжню Мадонну.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання