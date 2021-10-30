Полуобнаженная Мадонна примерила образ Мэрилин Монро

Звезда снялась для известного глянца.

Американская певица Мадонна стала украшением нового выпуска глянца V Magazine.

Звезда устроила эффектную фотосессию и превратилась в легендарную Мэрилин Монро. Новыми снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На фото Мадонна предстала в пикантных нарядах или полуобнаженная с белокурыми волосами в стиле Мэрилин.

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Звезда своими фото изобразила жизнь Мэрилин Монро. Мадонна позировала с выпивкой и мужчинами. На одном снимке певица почти обнажилась, легла на кровать и повернулась к камере спиной, изобразив сцену смерти легендарной кинозвезды.

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Однако поклонники звезды двусмысленно оценили ее новый фотосет. В частности, они отметили, что это слишком. Фанаты пишут, что хотели бы лучше видеть настоящую Мадонну.

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