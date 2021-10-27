Мадонна тогда и сейчас: как изменилась звезда за полвека

Мадонна тогда и сейчас: как изменилась звезда за полвека

Культовая артистка приступила к карьере в начале 80-х.

Мадонну по праву считают одной из самых популярных и успешных певиц мира.

Свою карьеру артистка начала в 80-е. За это время поклонники наблюдали, как кумирша становилась суперзвездой и как изменилась. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как выглядела исполнительница в начале карьеры и сейчас.

Мадонна Луиза Чикконе родилась в Бэй-Сити в США, в семье итальянских эмигрантов. У нее есть 4 братьев и сестра. Будущей звезде пришлось быстро повзрослеть, потому что мама умерла, когда ей было 5 лет.

Мадонна в детстве / instagram.com/madonna

Мадонна начала заниматься танцами в школе. Вскоре она поступила в балетную студию, но она переехала в Нью-Йорк, не завершив учебу. Там она работала танцовщицей, а в 1982 году записала свой первый хит – Everybody.

1984 год / Associated Press

Всего через два года о новой звезде говорил весь мир. С певицей начал работать экс-менеджер Майкла Джексон, а песня Like a Virgin признали хитом не одного десятилетия.

В 1985 году Мадонна отправилась в первый тур по Америке, после которого количество ее поклонников быстро выросло.

Мадонна 1985 года / Associated Press

Более того, Мадонна сумела изменить представление о женщине на сцене. Своей довольно агрессивной сексуальностью она пробила путь к славе. Сложно поверить, что своим самым большим недостатком звезда считала неуверенность в себе.

1987 год / Associated Press

Мадонна (1990) / Associated Press

Мадонна 1990 года / Associated Press

Мадонна всегда смело экспериментировала над внешностью. Так, в 90-е артистка решила сменить имидж и перекрасилась в брюнетку.

Мадонна (1991) / Associated Press

Мадонна, 1998 год / Associated Press

Вернуть фирменный блонд она решила всего через несколько лет.

Мадонна / Associated Press

Звезда не раз шокировала публику своими откровенными выступлениями на сцене. Артистка одевала соблазнительные наряды, обнажая роскошные ножки, и не стеснялась раскованно танцевать. Не чуралась звезда и обнаженных фото.

instagram.com/madonna

Не забудут фанаты и нашумевшие поцелуи кумира на сцене. Так, в 2003 году на церемонии MTV Video Music Awards она поцеловала Бритни Спирс. Этот момент был признан лучшим поцелуем десятилетия.

Мадонна и Бритни Спирс / Associated Press

А в 2008 году Мэдж поцеловала неизвестную женщину во время выступления в Париже в театре "Олимпия" в поддержку своего альбома Hard Candy.

Мадонна с фанаткой / Associated Press

Один из самых известных и успешных хитов артистки – песня Hung Up.

Мадонна пробовала себя не только в роли певицы и танцовщицы, но и актрисы, продюсера, писательницы и композитора фильмов. Интересно, что звезда должна была сыграть главную роль в ленте "Телохранитель", но режиссер выбрал Уитни Хьюстон.

Мадонна / Associated Press

Ее копировали десятки звезд, а у самой Мадонны был один кумир – Дэвид Боуи. Знаменитость меняла часто не только образы, но и мужчин. У певицы личная жизнь всегда была бурной. Впрочем, под венец артистка шла всего дважды – с Шоном Пенном, брак которых дал трещину после четырех лет скандалов и с Гаем Ричи. Этот брак длился 8 лет.

Мадонна и Гай Ричи / Associated Press

Между браками и после Мадонну часто критиковали за младших за нее бойфрендов. Так, сейчас она встречается с 27-летним танцовщиком Ахламаликом Уильямсом.

Мадонна и Охломалик / instagram.com/madonna

Мадонна и Охломалик / instagram.com/madonna

В 2019 году звезда выпустила 14-й студийный альбом Madame X. В название она вложила смысл женщины-хамелеона. Так, знаменитость предстает разной – профессорша, монахиня, заключенная и даже проститутка.

2019 / instagram.com/madonna

2019 год / instagram.com/madonna

Даже в 63 Мэдж продолжает эпатировать. Звезда не стесняется откровенных образов и обнажается на публике.

2021 год / instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

В комментариях на странице знаменитости в Instagram, всегда идет война между фанатами. Так, некоторые продолжают восхищаться Мадонной, а некоторые считают, что в ее возрасте стоит уже остановиться, как с откровенностью, так и с пластическими операциями и фотошопом.

Мадонна (2021 год) / instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

Впрочем, Медж плевать на хейтеров. Она по-прежнему раскована, откровенна, эпатажна. Звезда на собственном примере доказывает, что возраст – всего лишь цифра.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

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