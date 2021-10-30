День ангела 31 октября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 31 октября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 11 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 30 октября отмечают: Андрей, Гаврило, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея – импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, однако Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выразить свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

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Гаврила

В переводе с древнееврейского – божественный воин. В Библии Гавриил – ангел, согласно "Евангелию от Луки", сообщил священнику Захарию о рождении Иисуса. Эти мужчины – лидеры. Знают иностранные языки. Рационалисты. Они всегда поступают взвешенно, обдумывая каждый шаг. Не поддаются воздействию, могут выслушать совет, но поступят по-своему. Гаврила имеет хорошую интуицию, коммуникабелен, ему присущи карьеристские соображения, и он нередко преуспевает в жизни, преодолевает препятствия и не останавливается перед трудностями в делах и работе.

Давид

С именем Давид связаны все аврамические религии, такие как христианство, ислам и иудаизм. В переводе с иврита имя Давид означает "любимый" или "любимец". Давида с самого детства характеризует целостность и прекрасный баланс качеств. Обычно Давид вырастает смелым и упорным человеком. Уверенность в своих силах и добродушие всегда привлекает людей. У Давида много друзей и хороших товарищей, что нередко помогает ему в жизни.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени – "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Из Иосифов вырастают сговорчивые, добрые, чистосердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Они хорошие мужья и отцы.

Леонтий

В переводе с древнегреческого имени Леонтий означает "львиный". С детства Леонтий упрямый, хотя у родителей с ними нет особых проблем. В общении довольно трудный, выбирая себе друзей, преследует определенную выгоду. Жадный, не лишенный карьеризма, к людям относится с самомнением. Очень похож на мать. Осваивает самые разные профессии: столяра и врача, администратора и следователя, программиста и педагога, механика и артиста. Леонтий преуспевает у женщин и сам уделяет им повышенное внимание.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушающий", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему свойственна в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев относит себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не ссориться и трудно ужиться.

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Юлиан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "принадлежащий к роду Юлиев". Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, помогающими ему добиваться своего. Настоящих друзей у Юлиана немного, поскольку он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным. Он часто пробует свои силы в творчестве. Отличительная черта Юлиана – стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью.

Женские именины

Елизавета

Считается, что имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог мой – клятва", "почитает Бога". У Елизаветы сложный характер. Она добра и капризна, весела и напряжена. У нее отличное чувство юмора, которое ее выручает по жизни. Она простодушна и обладает особой чувствительностью, что делает ее достаточно уязвимой. Елизавета общительна и находит себя в профессиях, связанных с общением. У нее прекрасная интуиция, поэтому выбирает самые оптимальные решения, которые сама не сможет объяснить.

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