Как оформить субсидию онлайн: пошаговая инструкция

Вместо того, чтобы ходить по кабинетам, можно заполнить заявление онлайн.

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине можно оформить в Интернете, что достаточно удобно и безопасно в условиях карантинных ограничений и пандемии. Подать документы в электронном виде можно на официальном сайте Минсоцполитики и вскоре через "Дію".

ТСН.ua рассказывает, как оформить субсидию онлайн.

Как оформить субсидию через сайт Министерства социальной политики Украины

Чтобы подать документы в электронном виде для оформления субсидии нужно зайти на сайт Министерства социальной политики Украины по этой ссылке в раздел "Е-Сервисы".

В указанной рубрике выбрать "Субсидии" , после чего пользователь автоматически перейдет на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua, на котором будут предложены на выбор три варианта регистрации для оформления субсидии.

Выбрать нужно из трех один вариант:

регистрация по электронной почте;

регистрация через электронную цифровую подпись;

регистрация через идентификацию BankID.

Если Вы выбираете вариант регистрации с идентификацией электронной цифровой подписью или BankID, подать и подписать документы на предварительное рассмотрение можно только электронно (посещать лично департамент социальной политики не нужно).

Если у Вас нет электронной подписи и BankID, то регистрируетесь по адресу электронной почты. В этой ситуации документы подаются в бумажной форме, их нужно распечатать, собственноручно подписать и принести в отдел субсидий департамента социальной политики или отправить по почте.

Министерство социальной политики Украины

После того как Вы зарегистрировались, будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме, где необходимо указать банк, через который будете получать субсидию;

право на доходы и расходы лиц, которых хотят получить субсидию.

Образец заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии

Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

После заполнения всех необходимых реквизитов, необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных и подать документ. Сообщение с номером зарегистрированного заявления, которое необходимо сохранить, поступит на электронный адрес.

Следует отметить, что заявление для назначения жилищной субсидии будет рассматривать именно орган социальной защиты населения, который Вы указали при заполнении электронной формы.

Оформление субсидии через "Дію"

Чтобы не ходить по кабинетам, оформить заявление на получение субсидии также вскоре можно будет, заполнив его онлайн в "Дії". Туда будут подтягиваться данные из Единого социального реестра – электронной системы данных.

Пилотная версия системы в тестовом режиме уже работает в нескольких областях Украины. Полноценный запуск состоится в ноябре после презентации новых услуг на Diia Summit.

Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

То есть соцпомощь назначается до конца отопительного сезона и автоматически перечисляется на следующий срок без дополнительных заявлений.

Как онлайн проверить назначение субсидий

Назначение субсидий украинцы могут проверить онлайн. Сделать это можно благодаря Единому государственному реестру получателей субсидий – https://subsidii.ioc.gov.ua.

В поиске нужно ввести область, населенный пункт, улицу и номер дома или квартиры. Также украинцы могут проверить, назначена ли субсидия домохозяйству, а также срок, на который она назначена.

Кроме того, доступна информация о сумме ежемесячных начислений, а также где содержится личное дело – название органа социальной защиты населения.

Информация в реестре обновляется один раз в месяц – в начале текущего месяца за предыдущий месяц.

В целом оформить субсидию украинцы могут любым удобным способом:

через уполномоченных лиц территориальных общин и ЦНАП;

через структурные подразделения по социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительные органы городских советов;

через электронный сервис на сайте Минсоцполитики;

заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения.

В прошлом году 4,6 млн получили льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг и на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. То есть фактически каждый десятый украинец не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги без помощи государства.

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