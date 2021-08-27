В Украине разрешили отключать коммунальные услуги: кто в зоне риска

В Украине разрешили отключать коммунальные услуги: кто в зоне риска

Вступили в силу изменения в законодательство.

В Украине снова разрешили отключать население от коммунальных услуг за долги.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Запрет на это действовала с середины марта после того, как Верховная Рада приняла закон по борьбе с коронавируса. Впрочем, после внесения поправок, выключать должника нельзя, только если его регион в "красной" зоне. Только через 30 дней после выхода из строгого карантина пидприемтво сможет прекратить оказывать услуги.

Следует заметить, что сейчас эпидемических зон в Украине нет — все регионы "зеленые".

Как сообщалось, Кабинет министров решил удлинить адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября. Решение приняли на заседании 11 августа. К слову, ранее карантин был продлен до конца лета — 31 августа. Во время адаптивного карантина в Украине действуют четыре зоны: «красная», «оранжевая», «желтая» и «зеленая». Сейчас во всех регионах действуют менее строгие ограничения "зеленого" уровня.

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