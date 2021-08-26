В Украине снова будут отключать от коммунальных услуг за долги

Запрет на отключение пользователей будет действовать только на время "красной зоны".
В Украине отменили запрет отключать от поставок коммунальных услуг граждан, имеющих долги.
Об этом говорится в поправках "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям".
В документе исключили пункт о том, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины за неуплату или оплату в неполном объеме.
При этом, если в Украине введут ограничения "красного" уровня, запрет отключать потребителей коммунальных услуг при наличии задолженности будет действовать. Но только на период действия "красного" уровня и в течение 30 дней после его отмены.
Также как и раньше, на время действия карантина запрещено начисления и взыскания штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительное выселение должников по "коммуналке" с принадлежащего им жилья при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, в Минфине рассказали, сколько украинцев не имеют денег на коммуналку. На выплату субсидий в прошлом году потратили более 36 млрд гривен из государственного бюджета.