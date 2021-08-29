Народные приметы, обряды и обычаи 29 августа

Если в августе много паутины — на долговременную и пригожую осень.

29 августа верующие и церковь чествуют послепраздник Успения, перенос с Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, святого Диомида, врача, мучеников 33-х палестинских, преподобного Херимона Египетского, ученика великого князя Константина, икону Божией Матери названой "Добавление ума".

29 августа: церковный праздник

Согласно Священному Преданию, после Крещения в Иордане Иисус творил много великих чудес. Слава Христовы чудеса дошла до Месопотамии. Тяжелобольной король Абгар послал к Иисусу своего художника с просьбой, чтобы Господь пришел в Эдессу и вылечил его. Если бы Иисус не смог прийти, то просил, чтобы художник хоть нарисовал Его портрет.

Художник пытался нарисовать Иисуса, но не смог, потому Христово лицо сияло мощным светом. Иисус прижал полотно к Своему лицу, чудесно отразилось на нем. Этот нерукотворный образ художник привез Абгара, который сразу выздоровел и обратился со своими подданными Христовой веры. Впоследствии он поместил этот образ на воротах Эдессы, чтобы люди почитали его. В правление греческого императора Константина Багрянородного образ, при котором происходили многочисленные чудеса, был торжественно перенесен с Эдессы в Константинополь.

29 августа: народные традиции

Ранее верили, что в этот день начинается отлет ласточек. Говорили "Послеуспенние пришло — солнце на осень пошло". А вылет в этот день журавлей предвещает раннюю зиму.

29 августа: Украинские народные приметы

Паук широко плетет длинные паутины — сохранится теплая погода, расположил свои сети колесом — на сухую.

Если в августе много паутины — на долговременную и пригожую осень.

Если мухи в доме вяло сидят на стенах и не летают — признак приближения непогоды.

29 августа: что следует делать

Святить новые колодцы.

Чистить к осени целебные источники, пить подземную воду, обходить колодцы кругами, чтобы "запереть" теплое время года.

Печь пироги из нового хлеба.

Заготавливать орехи.

29 августа: что категорически запрещено

ссориться и желать кому-то зла

отказывать бедным в еде.

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