Астрологический прогноз на 29 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: Можно осуществлять важные сделки и заключать серьезные договоры. Успех ждет тех, кто любит и умеет работать в коллективе. Можно отправляться в командировки, которые будут удачными, и путешествия – впечатления от них останутся самые приятные. Любое дело будет по плечу тем, кто верит в себя и свои силы.

Символ дня: Золотой ключик.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день не подходит для активных действий.

Число дня: 4.

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: голубой агат, голубой нефрит, сапфир, янтарь.

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться тяжелой и продолжительной, поэтому необходимо сразу же принять меры по ее лечению, а еще лучше – предотвращению.

Слова дня: финишная прямая.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака только тогда, когда жених и невеста являются единомышленниками – в противном случае ссор и конфликтов не избежать.

Мистика дня: гадая, нужно спрашивать о материальной стороне жизни, говорить правду о чувствах карты откажутся.

Табу дня: нельзя использовать с корыстной целью чужие тайны, которые могут открыться сегодня.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, чья интуиция в буквальном смысле слова делает их экстрасенсами: для них не существует секретов и тайн. Они также способны усваивать и обрабатывать огромные объемы информации, что делает их незаменимыми в аналитической работе.

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