Израиль обстрелял Сектор Газа: что произошло

Обстрел стал ответом на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами.

Израиль нанес удары по объектам палестинского движения ХАМАС в Секторе Газы в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами и столкновения на границе.

Об этом в сервисе микроблогов Twitter написал представитель израильской армии Авихай Эдри.



"Военные самолеты нанесли ночью удары по военному комплексу ХАМАС, который используется для подготовки и производства оружия, а также принадлежащему ХАМАС входу в туннель в Джабалии в ответ на ожесточенные беспорядки и запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из Сектора Газа в сторону Израиля", — говорится в сообщении.

Ранее палестинцы выходили к границам Сектора Газа с Израилем для участия в акциях против продолжающейся блокады палестинского анклава. В результате столкновений с израильскими военнослужащими пострадали более десяти палестинцев.

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Также ранее палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из СХектора Газа в сторону израильских приграничных городов.

Напомним, что в ночь на 21 мая после 11 дней боевых действий началось перемирие между Израилем и радикальным движением "ХАМАС", контролирующим Сектор Газа.

"Самая значительная эскалация боевых действий с 2014 года" привела к гибели по меньшей мере 248 человек, в том числе 66 детей и 39 женщин, в Газе и 12 человек, в том числе двух детей, в Израиле.

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