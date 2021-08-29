Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ничего покупать

День благоприятен для постановки новых профессиональных целей, к воплощению в жизнь которых можно будет приступить уже завтра – они обещают быть удачными. Можно – и нужно – обдумывать новые идеи, которые достойны того, чтобы впоследствии активно над ними поработать и добиться изрядного успеха. Единственное, чего не стоит делать в это время, – это продавать и покупать.

Сегодня, 29 августа, заниматься куплей-продажей не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нежелательно что-нибудь покупать.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которые давно собирались приобрести что-то нужное и важное для дома, могут именно сегодня – благо, на календаре выходной – отправиться на поиски предмета, без которого их жилье не будет настолько совершенным, как им бы того хотелось. Причем им удастся довольно быстро – буквально в первом же специализированном магазине – отыскать желаемое, вот только покупать его звезды им не советуют – вещь довольно быстро им разонравится.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам вряд ли удастся определиться с тем, что именно они хотят приобрести: они будут колебаться, выбирая то одну вещь, то другую, но обе они будут казаться им недостойными их внимания и, что немаловажно, денег. Что бы в этот день ни купили представители знака, они все равно останутся недовольными, поэтому лучший способ избежать разочарования, без которого в данном случае никак не обойтись, – это вообще ничего не приобретать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги наконец-то оторвутся от работы, которой они посвящают все свое время, и решат пополнить свой гардероб. Увидев на полке бутика нечто роскошное, они – по причине врожденной экономии – сразу же развернутся и попытаются сбежать, но потом остановятся и, сказав себе что-то наподобие: "Один раз живем!", отправятся на кассу оплачивать покупку. Увы, она, скорее всего, окажется со скрытым браком, что обнаружится позже, когда вернуть товар уже не представится возможным.

Читайте также: Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно получить прибыль умственным трудом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку