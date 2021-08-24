Израиль атаковал Сектор Газа: что произошло

Из Сектора Газа запустили воздушные шары с зажигательной смесью.

Израиль нанес удары по Сектору Газа из-за того, что на израильскую территорию были запущены воздушные шары с зажигательной смесью.

Об этом информируют местные СМИ.

Так, Al Watan Voice сообщает, что израильские военные выпустили не менее пяти ракет к западу от города Хан-Юнис в южной части сектора Газа.

А по информации газеты "Едиот ахронот", из-за запущенных из Сектора Газа шаров на территории Израиля вспыхнуло не менее девяти пожаров.

Также читайте В Умани обнаружили двух нелегалов из Израиля

Огонь запылал на фоне осложнения ситуации между израильтянами и радикалами из Сектора Газа. Например, последние недовольны израильской блокадой и задержками в поставках помощи, хотя Израиль вместе с ООН одобрил механизм по переводу средств для поддержки Газы из Катара.

Напомним, что в ночь на 21 мая после 11 дней боевых действий началось перемирие между Израилем и радикальным движением "ХАМАС", контролирующим Сектор Газа.

"Самая значительная эскалация боевых действий с 2014 года" привела к гибели по меньшей мере 248 человек, в том числе 66 детей и 39 женщин, в Газе и 12 человек, в том числе двух детей, в Израиле.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку