В Умани обнаружили двух нелегалов из Израиля

Двух мужчин, 20-ти и 50-ти лет, планируют депортировать.
В Умани полицейские провели рейд и обнаружили двух нелегалов-израильтян.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
20-летний гражданин Израиля нарушил сроки на 60 суток, а 50-летний находился нелегально в Украине с 2015 года.
На обоих нарушителей составили административные протоколы. Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении мужчин на их родину.
- Напомним, что в Умань начали массово съезжаться хасиды. Они опасаются, что власти Израиля и Украины введет карантин и они в сентябре не смогут попасть на могилу их духовного лидера — цадика Нахмана.
- В прошлом году хасидам запретили въезд в Умань из-за пандемии COVID-19. Как следствие, около тысячи паломников несколько дней находились на украинско-белорусской границе, после чего им пришлось вернуться в Беларусь.
- Как известно, ежегодно в Умань приезжают тысячи хасидов, считают своим долгом хотя бы раз в жизни посетить могилу своего духовного лидера цадика Нахмана. Так, в 2019 году для встречи 5780 иудейского Нового года в Умань прибыли более 30 000 паломников.