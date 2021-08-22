В Умани обнаружили двух нелегалов из Израиля

В Умани обнаружили двух нелегалов из Израиля

Двух мужчин, 20-ти и 50-ти лет, планируют депортировать.

В Умани полицейские провели рейд и обнаружили двух нелегалов-израильтян.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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20-летний гражданин Израиля нарушил сроки на 60 суток, а 50-летний находился нелегально в Украине с 2015 года.

На обоих нарушителей составили административные протоколы. Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении мужчин на их родину.

Напомним, что в Умань начали массово съезжаться хасиды . Они опасаются, что власти Израиля и Украины введет карантин и они в сентябре не смогут попасть на могилу их духовного лидера — цадика Нахмана.

. Они опасаются, что власти Израиля и Украины введет карантин и они в сентябре не смогут попасть на могилу их духовного лидера — цадика Нахмана. В прошлом году хасидам запретили въезд в Умань из-за пандемии COVID-19. Как следствие, около тысячи паломников несколько дней находились на украинско-белорусской границе, после чего им пришлось вернуться в Беларусь.

в Беларусь. Как известно, ежегодно в Умань приезжают тысячи хасидов, считают своим долгом хотя бы раз в жизни посетить могилу своего духовного лидера цадика Нахмана. Так, в 2019 году для встречи 5780 иудейского Нового года в Умань прибыли более 30 000 паломников.

В Одесской области задержали группу хасидов, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой

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