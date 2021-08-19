В Умань начали массово съезжаться хасиды: какова ситуация в городе

Хасиды рассказывают, что на момент паломничества аренда жилья в центре Умани стартует от 600 долларов.

В Умань за месяц до Рош га-Шана начали массово съезжаться хасиды. Они опасаются, что власти Израиля и Украины введут карантин и они в сентябре не смогут попасть на могилу их духовного лидера — Цадика Нахмана.

Об этом сообщает ynet.co.il.

Хасиды приезжают на могилу Цадика Нахмана семьями. Один из паломников Бецалель Амуял рассказал, что в Умань он прибыл с женой и детьми. Поскольку из-за коронавируса могут запретить полеты, они приехали в город заранее. Мужчина рассказывает, что к паломничеству он готовился весь год, так как для хасидов это очень важно.

Израильское издание отмечает, что уже сейчас в Умани много хасидов, среди которых не только мужчины, но и женщины и дети. Они гуляют по городу и отдыхают. По данным СМИ, в Украину прибыло 10 000 хасидов. Также ожидается приезд новых паломников.

Хасиды рассказывают, что на момент паломничества аренда жилья в центре Умани стартует от 600 долларов. Паломники отмечают, что для путешествия в Украину они весь год откладывают средства.

"Мы экономим деньги целый год, чтобы приехать в Умань", — говорит жительница Южного Тель-Авива.

Местный еврей Ян рассказал израильским журналистам, что в Умани пока все спокойно, главное, чтобы туристы и муниципальная власть не нагнетали ситуации.

"Сохранение толерантности с обеих сторон пойдет на пользу", — говорит мужчина.

Напомним, в прошлом году хасидам запретили въезд в Умань из-за пандемии COVID-19. Как следствие, около тысячи паломников несколько дней находились на украинский-белорусской границе, после чего им пришлось вернуться в Беларусь.

Как известно, ежегодно в Умань приезжают тысячи хасидов, они считают своим долгом хотя бы раз в жизни посетить могилу своего духовного лидера Цадика Нахмана. Так, в 2019 году для встречи 5780 иудейского Нового года в Умань прибыли более 30 000 паломников.

Хасиды встретят Рош ха-Шана на белорусско-украинской границе

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