Бьянка Балти: самая красивая и популярная итальянская модель

Что мы знаем о звезде

Дата рождения: 19 марта 1984 года

19 марта 1984 года Знак Зодиака: Рыбы

Рыбы Год восточного календаря: Крыса

Крыса Место рождения: Лоди, Италия

Лоди, Италия Семейное положение:

Рост: 1,76 м

1,76 м Вес: 57 кг

57 кг Параметры: 82 – 58 – 86

82 – 58 – 86 Официальная страница в Instagram

Бьянка Балти – успешная итальянская модель, лицо рекламных кампаний бренда Dolce&Gabbana. И если бы не счастливый случай, кто знает, стала бы Бьянка когда-нибудь моделью первой величины.

Биография и карьера Бьянки Балти

Родилась в небольшом городе Лоди. Отец девочки был итальянцем, а мама – родом из Азербайджана. Именно маму Бьянка считала эталоном красоты и говорила, что ей присуща естественная утонченность.

Бьянка Балти / Getty Images

Окончила школу Верри Пьетро. С детства мечтала выбиться в люди и стать моделью. Многочисленные кастинги и конкурсы стали вторым домом для юной Бьянки, но везде девушке не везло. Во всех модельных агентствах ей твердили одно и то же: "У вас слишком типичная модельная внешность". Но удача все же улыбнулась настойчивой Бьянке, правда, лишь тогда, когда девушка уже перестала верить и отправилась устраиваться на работу в супермаркет. Там Балти работала продавцом, пока в один прекрасный день ее не заметил Бруно Паулетта, владелец модельного агентства Brave Model Management.

Бьянка Балти / Getty Images

Дебютом для Бьянки стала фотосессия в журнал L'Officiel. Свой первый рекламный контракт Бьянка подписала в 21-летнем возрасте с брендом Dolce&Gabbana в 2005 году. Их плодотворное сотрудничество длится до сих пор. После такого успешного старта предложения посыпались на девушку в один миг. Она принимала участие в показах таких всемирно известных Домов моды, как Karl Lagerfeld, Gianfranco Ferré, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Givenchy, Zac Posen, Hermès, John Galliano, Gucci, Fendi, Prada, Valentino, Missoni, Chanel, Christian Dior, Versace, Oscar de la Renta, Narciso Rodriguez, Ralph Lauren, Carolina Herrera.

Бьянка Балти / Getty Images

В 2005-м вышла на подиум на показе Victoria's Secret и снималась для каталога марки с другими "ангелами".

Последующие несколько лет были заняты съемками, дефиле и фотосессиями для глянцевых изданий. Бьянка снималась для W, Cosmo, Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Cosmopolitan, Jalouse, Velvet и даже Playboy.

Личная жизнь Бьянки Балти

В 2007-м модель пригласили на кастинг фильма "Сказки стриптиз-клуба" режиссера Абель Феррары. Бьянка успешно прошла кастинг и сыграла в фильме танцовщицу эротического шоу. Этот фильм был показан публике вне конкурса на Каннском кинофестивале. На тот момент Бьянка уже была замужем за ассистентом фотографа Кристианом Лучиди, а в 2007 году у пары родилась дочь Матильда.

Практически сразу после рождения дочери Бьянка Балти вернулась на подиум и стала новым лицом Cesare Paciotti и марки St. John, где сменила на посту Анджелину Джоли.

Бьянка Балти / Getty Images

В 2010-м Балти рассталась с мужем. А уже через год встретила новую любовь. Возлюбленным модели стал рок-музыкант группы Cats Франческо Меле. Однажды в качестве подарка любимому Бьянка сделала себе тату в виде кошки и заявила, что очень похожа по темпераменту на этих животных. У парня тоже есть такое тату на животе.

1 августа 2017 года Бьянка вышла замуж за Мэттью Макрэем. У супругов есть дочь — Мия (родилась 14 апреля 2015 года). В 2018 году в СМИ появилась информация, что пара развелась.

Сейчас Бьянка состоит в отношениях с менеджером в области финансов и энтузиастом боевых искусств Салом Лахудом. Вместе они с июня 2018 года.

Интересные факты о Бьянке Балти

По словам Бьянки, на диете она сидела лишь однажды, после того как родила Матильду. "Мой режим питания заключался в том, что я каждый вечер ужинала в японском ресторане. А вообще, мне очень повезло, я могу есть сколько угодно и не набирать вес. А я обожаю есть!" – делится секретом модель.

Бьянка Балти / Associated Press

Бьянка снималась для нескольких календарей, в том числе и для знаменитого Pirelli в 2011 году. Итальянскую красотку пригласил на съемки Карл Лагерфельд.

С 2012 года Бьянка Балти вместе с актрисой Моникой Беллуччи – бессменные лица Dolce&Gabbana.

Бьянка Балти / Getty Images

Летом 2012-м в Риме открылась фотовыставка в честь Балти. Также Бьянка занимается благотворительностью, представляя международную организацию по защите детей во всем мире. Помогает организации, которая заботится о судьбах женщин, ставших жертвами насилия, в том числе и домашнего.

Бьянка Балти / Getty Images

Своей прекрасной фигуре Бьянка обязана генетике, так как спортом девушка заниматься не любит. "Я настоящая итальянка – не люблю спортивные нагрузки. К тому же времени на фитнес не хватает: съемки, разъезды, модные показы. Плюс я много времени стараюсь уделять дочери", – рассказывает модель. Правда, дома все же иногда Бьянка практикует занятия йогой.

Бьянка Балти / Getty Images

В одежде предпочитает удобство. Носит майки H&M, джинсы Zara и платья Topshop. Клатчи, туфли и белье от Chanel, Dior и Balenciaga. Вечерние наряды – Salvatore Ferragamo. Любимый напиток – минералка. Не выходит из дома без бальзама для губ и сигарет.

Бьянка Балти / Getty Images

Модель ценит естественную красоту. Никогда не злоупотребляет макияжем и прической.

Бьянка Балти / Getty Images

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Бьянка Балти в фотосете для Yamamay (9 фото)

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