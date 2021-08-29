29 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

29 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня украинцы празднуют Третий, или Ореховый Спас.

Какой сегодня день

В воскресенье, 29 августа, в мире отмечают Международный день действий против ядерных испытаний. В Украине в этот день чтят память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины. В Словакии празднуют День Словацкого Национального Восстания (1944), в Аргентине — День юриста и День посадки деревьев, в Польше — День муниципальной полиции, в Индии — Национальный день спорта, в Финляндии — День природы, в Японии — День жареного мяса.

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Памятные даты 29 августа

1698 — Петр I запретил носить бороды и приказал надевать европейскую одежду.

1831 — Майкл Фарадей успешно продемонстрировал первый электрический трансформатор в Королевском институте в Лондоне.

1929 — немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершил первое кругосветное путешествие.

1964 — состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Мэри Поппинс".

Церковный праздник сегодня 29 августа

29 августа — церковный праздник Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа — известной иконы Спасителя.

Впрочем, в народе более известное название — Третий Спас, Ореховый Спас или Хлебный Спас.

Праздник всегда приходится на следующий день после Успения Богородицы и завершает августовские праздники и летние церковные праздники. С сентября в церкви начинается новый календарный год.

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Что можно и нельзя делать в этот день

29 августа желательно посетить храм, поблагодарить Бога за Его милость, и все хорошее, что вы имеете.

Есть благочестивая традиция в этот день идти в церковь и читать Тропарь Нерукотворного образа Спасителя.

В церквях святят плоды (орехи), что считается добрым делом.

Ограничьте количество времени для работы, увеличьте время для отдыха и молитвы.

Приметы на 29 августа

Если в этот день пройдет дождь с грозой — осень будет теплой.

Если мнoгo орехов в этом году — будет много хлеба следующего года.

Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.

Именины 29 августа

День ангела (именины) сегодня, 29 августа, празднуют: Анна, Иван, Александр, Степан, Яков.

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