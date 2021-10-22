Должникам за коммунальные разрешили оформлять субсидию: как это сделать

Для реструктуризации задолженности граждане заключают с поставщиками жилищно-коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной уплате текущих платежей за ЖКУ.
Должникам за коммунальные услуги разрешили оформить субсидию.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 22 октября.
Отмечается, что для этого необходимо обратиться к поставщику услуг и обязательно заключить договор о реструктуризации долга. Без него получить субсидию не удастся.
В Минсоцполитики отметили, если такой документ будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то субсидия будет назначена с начала сезона.
Стоит отметить, что реструктуризация долга за жилищно-коммунальные услуги — это способ погашения долга, с помощью которого облегчаются условия уплаты долга за счет изменения сроков уплаты суммы задолженности за ЖКУ. Задолженность уплачивается ежемесячно.
Общая сумма платежей, вносимых гражданами на оплату текущих платежей и платежей по погашению реструктуризированной задолженности не должна превышать 25% доходов, совокупного дохода всех членов семьи, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% — для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.
Напомним, что коммунальные долги украинцев достигли уже более 64 миллиардов гривен.