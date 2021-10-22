Боржникам за комунальні дозволили оформляти субсидію: як це зробити

Боржникам за комунальні дозволили оформляти субсидію: як це зробити

Для реструктуризації заборгованості громадяни укладають з надавачами житлово-комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за ЖКП.

Боржникам за комунальні послуги дозволили оформити субсидію.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 22 жовтня.

Зазначається, що для цього необхідно звернутися до постачальника послуг та обов'язково укласти договір про реструктуризацію боргу. Без нього отримати субсидію не вдасться.

У Мінсоцполітики наголосили, якщо такий документ буде укладено протягом двох місяців від початку опалювального сезону, то субсидія буде призначена від початку сезону.

Варто зазначити, що реструктуризація боргу за житлово-комунальні послуги - це спосіб погашення боргу, за допомогою якого полегшуються умови сплати боргу за рахунок зміни строків сплати суми заборгованості за ЖКП. Заборгованість сплачується щомісячно.

Загальна сума платежів, що вносяться громадянами на оплату поточних платежів та платежів по погашенню реструктуризованої заборгованості, не повинна перевищувати 25 % доходів, сукупного доходу всіх членів сім’ї, що визначаються при нарахуванні субсидій для працюючих громадян, і 20 % - для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.

Нагадаємо, що комунальні борги українців сягнули вже понад 64 мільярди гривень.

Боржникам за комунальні дозволили оформляти субсидію – Економічні новини

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