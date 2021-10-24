Украинские военные получили ранения на фронте

Состояние здоровья обоих — удовлетворительное.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Новогригорьевка наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", — отмечают в ведомстве.

Также добавляют, что в результате враждебных действий два военнослужащие Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное.

"Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного минского договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — сообщили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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