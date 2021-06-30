Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться: Наталья просит помощи

Женщине нужно снова пройти лечение от рака.
Наталья Лысохмара просит о помощи неравнодушных людей.
«Не люблю жаловаться, но... 9 лет назад мне поставили диагноз карцинома яичников, далее операция, после 6 курсов ПХТ и казалось все позади... Но через 9 лет рецидив», - рассказывает женщина.
Сейчас Наталья уже больше года проходит тяжелое и дорогое лечение, но болезнь все еще не отступает.
«Я прошла лечение химией и гормонотерапией, при обследовании в январе 2021 по результатам КТ и МРТ снова отрицательная динамика, опухоли прогрессируют. Борьба за жизнь продолжается, останавливаться нельзя. Но моя семья за это время финансово истощена, поэтому я обращаюсь к неравнодушным людям, помогите мне, пожалуйста, вылечиться, без вас мне не преодолеть этот тяжелый путь. Я живу с верой в сердце, что новый курс химиотерапии поможет мне", - говорит женщина.
Реквизиты для помощи:
Карта ПриватБанк 5168745605949061 Лысохмара Наталья